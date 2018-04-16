Burcu Esmersoy: Annemi ve babamı hiç affetmedim

8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan sunucu Burcu Esmersoy, Hürriyet'ten Ayşe Arman'a verdiği röportajda duygusal açıklamalarda bulundu. Zor bir çocukluk dönemi geçirdiğini söyleyen Esmersoy, "Annemi ve babamı hiç affetmedim" dedi.

Röportajdan ara başlıklar...

"AŞKTAN ALEV ALEV YANIYORUZ"

"25 senedir çalışıyorum, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Kadın-erkek eşitliğine inanmamakla suçlanabilecek en son kişiyim.

Berk hayatımın aşkı. Yıllar boyu Berk'le birbirimiz için evrilmişiz. Birbirimizi beklemişiz. Müthiş bir aşk yaşıyoruz, tahtalara vur. Kelimelerle anlatabileceğim bir şey değil. Birbirinin gözünün içine bakarken aşktan alev alev yanan iki insanız.

14 MAYIS'TA DÜĞÜN VAR

Önceki ilişkilerimiz bizi bu aşk için hazırlamış. Onlara teşekkür etmek lazım. 14 Mayıs'ta evleniyoruz.

"BERK İÇİN ÖLÜYORUM"

Berk için ölüyorum. İlk kez bir insanın karısı olmak istiyorum ben. Hayatımda ilk kez bir insanın çocuğunu doğurmak istiyorum.

Benim başıma gelenlerden sonra bu kadın olmak zor. Kendimle gurur duyuyorum.

"ANNEME TEYZE DİYEREK BÜYÜDÜK"

Annemle babam, ben beş yaşındayken ayrılıyor. Babamın gölge ailesi var, o hayatına gidiyor. Annem de bir başkasıyla evleniyor. Ama eşinin ailesi çok muhafazakar. Daha önce evlenip boşandığını söylemiyor. Sanki iki kızı yokmuş gibi tanıtıyor kendini. Ve biz 12 sene boyunca annemize 'Teyze' diyerek büyüyoruz. Annemi de babamı da asla affetmedim.