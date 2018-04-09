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Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum

Burcu Esmersoy, mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını ifade etti.

Haber Merkezi | 09.04.2018 - 07:19..
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Güzel sunucu Burcu Esmersoy, bir alışveriş merkezinde kurulan sahnede hayranlarıyla buluştu. Burcu Esmersoy, yaşam, moda, sağlık, stil, güzellik, bakım ve kendi yaşantısına ilişkin konularla ilgili ziyaretçilerle sohbet etti.

Burcu Esmersoy: Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum

Burcu Esmersoy, 1997´de birincilik elde ettiği güzellik yarışmasının ardından mankenlik yerine televizyonculuk yapmayı tercih ettiğini söyledi.

"BANA BAKILINCA ÇOK UTANIYORUM"

Mankenliği insanların kendisine bakmasından çok hoşlanmadığı için yapmadığını anlatan Esmersoy, "Bana bakılmasından çok hoşlanmıyorum. Çok ilginç ama öyle. Dünyanın aslında en garip şeyini yapıyorum. En çok bakılması gereken işi yapıyorum aslında. Ama böyle sahnede herkes bakarken mankenlik yapıp yürüyemezdim. Daha doğrusu hayatımda bir kere güzellik yarışmasına katıldım. Onda da çok utandım. Televizyonda olduğunuz zaman size kimin baktığını görmüyorsunuz. Televizyonda izleyiciler sizi görmüyor en azından" dedi.

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