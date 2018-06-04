Burcu Esmersoy: Berk'i görünce bacaklarım titredi

Burcu Esmersoy, Harper's Bazaar Dergisi'ne 14 Mayıs'ta evlendiği Berk Suyabatmaz ile olan ilişkisini anlattı.

"ŞİMDİ EMEKLİLİK ZAMANI"

14 Mayıs'ta Berk Suyabatmaz ile evlenen Burcu Esmersoy, 'Deliler gibi çalıştık, şimdi emeklilik hayatındayız. iki seyahat arkadaşı gibi yıllarımızı yaşayacağız.

"BENİ EKRANDA GÖRMÜŞ"

Berk 10 yıl önce beni ekranda görmüş, 'Günün birinde bu kızla evleneceğim' demiş. İnsan istediği her şeyi elde ediyor. Ama zamanını hayata bırakmak gerekiyor. Evrenin bizi tam da kavuşmamız gereken zamanda bir araya getirdiğine eminim. Dört senedir tanışıyorduk, neden o zamanlar değil de, şimdi?

"İKİMİZ DE DELİLER GİBİ ÇALIŞTIK"

İkimiz de deliler gibi çalıştığımız yıllardan sonra şimdi emeklilik hayatındayız. Dinlenme dönemine denk geldik. Birbirine aşık, evli, iki seyahat arkadaşı yıllarımızı yaşayacağız.

"ANNELİK DUYGUSU BENİ FENA VURUYOR"

Şu an 43 yaşındayım. Anne olma duygusu beni fena vuruyor. Zaten aşığız, çocuk da istiyoruz.

"DÜĞÜNDEN 5 GÜN ÖNCE TEKLİF ALDIM"

Düğünden 5 gün önce çok sürpriz bir şekilde bana evlenme teklif etti. O kadar şaşırmışım ki 'Evet' demeyi unutmuşum.

"BACAKLARIM TİTREDİ"

Düğün günü o kadar heyecanlandım ki, anlatamam. Güya soğukkanlı ve rahat biriyim. Öyle değilmiş. Makyajım yapılırken bacaklarım titriyordu. Berk beni almak için geldiğinde tekrar titremeye başladım. Takım elbisenin içinde senin için hazırlanmış halini görmek, onun da seni görmesi, karşılıklı bakışma... Tüm yeryüzü o anda silindi." dedi.