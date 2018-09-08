Burcu Esmersoy çocuk yapmaya sıcak bakıyor

Hayatını Berk Suyabatmaz ile birleştiren Burcu Esmersoy, samimi açıklamalarda bulundu.

ÇOCUK ENDİŞESİ

Stüdio 11 isimli dijital dergiye konuşan Esmersoy, "Çocuk yapmak istiyor musun? Yoksa çocuk yapmakla alakalı kaygıların var mı?" sorusuna şu yanıtı verdi: "İstiyorum tabii ki, oldukça değişik bir çocukluk yaşamış bir insan olarak aslında korktuğum ve çekindiğim bir kavram olan çocuk sahibi olma konusunda bütün endişelerim, bu ilişkimde kayboldu."

BİR HAYVAN OLSAN SORUSU

Burcu Esmersoy, "Bir hayvan olsan?" sorusuna ise, "At, kaplan ya da kedi diyeyim." yanıtını verdi.