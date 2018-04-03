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Burcu Esmersoy sevgilisinin eski sevgilisiyle eğlendi

Berk Suyabatmaz, bir dönem Ayşe Özyılmazel'le de aşk yaşadı.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 09:36..
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Gemi broker’ı Berk Suyabatmaz’ın Şubat 2013’te aşk yaşamaya başladığı Ayşe Özyılmazel ile ilişkisi kısa sürmüştü. İkili, Kasım 2013’te yollarını ayırmışlardı.

PARTİDE KARŞILAŞTILAR

Berk Suyabatmaz geçen Ağustosta sunucu Burcu Esmersoy ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Sevgilisi ile sık sık uzun süreli yurt dışı tatilleri yapan Burcu Esmersoy geçenlerde İstanbul’daydı. Sinan Engin’in kızı Elif Engin’in doğum gününe katıldı.

AYŞE'NİN YANINA GİTTİ

Burcu Esmersoy’un yanında Berk Suyabatmaz yoktu. Geç saatlere kadar süren partide Berk Suyabatmaz’ın eski sevgilisi Ayşe Özyılmazel de vardı. Burcu Esmersoy, Ayşe Özyılmazel’i fark edince ne saklandı, ne de yüzünü astı. Aksine yanına gitti.

Burcu Esmersoy sevgilisinin eski sevgilisiyle eğlendi

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