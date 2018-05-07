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Burcu Esmersoy'a 1,5 milyon TL'lik evlilik hediyesi

Nişanlısı Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy için kesenin ağzını açtı.

Haber Merkezi | 07.05.2018 - 07:20..
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Burcu Esmersoy'a 1,5 milyon TL'lik evlilik hediyesi

Manken ve sunucu Burcu Esmersoy ile nişanlısı Berk Suyabatmaz 14 Mayıs Pazartesi günü saat 14.00’te New York Türk Başkonsolosluğu’nda evlenecek. Çift 2 Mayıs Çarşamba günü Miami-Brickell’da 1 oda 1 salon daire satın aldılar.

TAPUYU BURCU'NUN ÜZERİNE YAPTI

Dairenin fiyatı 350 bin dolar (yaklaşık 1.5 milyon lira) Ön anlaşmayı imzalayıp toplam ücretin yüzde 30’unu ödeyen Berk Suyabatmaz tapunun müstakbel eşinin üzerine yapılmasını istedi.

,Nikah törenine Türkiye’den Berk Suyabatmaz’ın ailesi, Burcu Esmersoy’un ise sadece kız kardeşi Müge katılacak.

Burcu Esmersoy'a 1,5 milyon TL'lik evlilik hediyesi

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