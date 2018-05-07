Burcu Esmersoy'a 1,5 milyon TL'lik evlilik hediyesi

İngiliz The Times gazetesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın miting izlenimlerini anlattı ve ezici bir üstünlükle seçim galibiyeti geleceğini duyurdu.

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Emina Sandal: Geri adım atmayacağım

Emina Sanda, Mustafa Sandal ile olan boşanma davasıyla ilgili bir açıklama daha yaptı.