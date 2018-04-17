8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy'un, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıkmıştı.
"ANNEMİZE TEYZE DEDİK"
Başkasıyla evlenen annesinin kocasının ailesinden kendilerini sakladığını, hafta sonu verdiği röportajda açıklayan Burcu Esmersoy, "12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüdük. Annemi de babamı da asla affetmedim." demişti. Hayat hikayesiyle çok konuşulan Burcu Esmersoy'un ailesi merak edildi.
İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy: