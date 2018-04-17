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Burcu Esmersoy'un ablası

Burcu Esmersoy'un merak edilen ablası Müge Esmersoy'un fotoğrafları ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 13:48..
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8 aydır flört ettiği sevgilisi Berk Suyabatmaz ile 10 Nisan gecesi sade bir törenle nişanlanan Burcu Esmersoy'un, başarılarla dolu hayatının perde arkasından dram çıkmıştı.

Burcu Esmersoy'un ablası

"ANNEMİZE TEYZE DEDİK"

Başkasıyla evlenen annesinin kocasının ailesinden kendilerini sakladığını, hafta sonu verdiği röportajda açıklayan Burcu Esmersoy, "12 sene boyunca annemize 'teyze' diyerek büyüdük. Annemi de babamı da asla affetmedim." demişti. Hayat hikayesiyle çok konuşulan Burcu Esmersoy'un ailesi merak edildi.

İşte Burcu Esmersoy'un ablası Müge Esmersoy:

Burcu Esmersoy'un ablası

Burcu Esmersoy'un ablası

Burcu Esmersoy'un ablası

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