Burcu Esmersoy'un ablası

1 Şırnak şehitleri son yolculuğuna uğurlandı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen Mehmet Volkan, Baki Afşar, Muğdat Çelik son yolculuklarına uğurlandı.

2 Konut fiyat endeksi şubatta yüzde 0,94 yükseldi Konut fiyat endeksi, 2018 yılı şubat ayında 0,94 oranında artarak 254,46 seviyesinde gerçekleşti.

3 Bel ve sırtı ağrıyanlar için uyku pozisyonları Baş ağrısından sonra toplum içinde en sık rastlanılan ağrı çeşidi olan bel ve sırt ağrısında dikkat edilmesi gereken noktalar.

4 Stevia nedir Diyabet hastaları için yeni bir umut olan stevia bitkisi, tatlandırıcı olarak kullanılır.

5 Fener'in Muslera isyanı: Volkan yapınca kart görüyor Fenerbahçe cephesi, Başakşehir maçında sık sık kalesinden çıkarak hakem Halil Umut Meler'e itiraz eden Muslera'nın kart görmemesini eleştirdi.

6 Kılıçdaroğlu erken seçim için inşallah dedi CHP Lideri partisinin grup toplantısında erken seçim ihtimali ile ilgili "İnşallah olacak, vatandaş bunları gönderecek." diye konuştu.