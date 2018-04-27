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Burdur'da 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Burdur merkezli 10 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik yapılan operasyonda, 16 şüpheli gözaltına alındı.

AA | 27.04.2018 - 22:22..
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Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 ilde operasyonlar yapıldı. Emniyet görevlilerinin yaptığı operasyonlarda 16 kişi yakalandı.

Burdur'da 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

20 KİŞİ YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Burdur merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Batman, Gümüşhane, Gaziantep, Denizli, Konya, Karaman, Şanlıurfa'da, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur'da 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

4 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelilerin, örgütün sözde sorumlularıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından iletişim kurmaya devam ettikleri öne sürüldü.

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