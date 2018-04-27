Burdur'da 16 FETÖ şüphelisi gözaltına alındı

Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına yönelik Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 10 ilde operasyonlar yapıldı. Emniyet görevlilerinin yaptığı operasyonlarda 16 kişi yakalandı.
20 KİŞİ YAKALAMA KARARI ÇIKTI
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "mahrem askeri yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında, Burdur merkezli Ankara, Afyonkarahisar, Batman, Gümüşhane, Gaziantep, Denizli, Konya, Karaman, Şanlıurfa'da, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
4 ŞÜPHELİ İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR
Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Şüphelilerin, örgütün sözde sorumlularıyla kontörlü, ankesörlü ve büfe telefonlarından iletişim kurmaya devam ettikleri öne sürüldü.