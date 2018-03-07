taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.842
USD
3,7994
EURO
4,7142
ALTIN
162,10
PETR
64,3600

Burdur'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

Burdur'da düzenlenen operasyonda Bizans dönemine ait olduğu düşünülen üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan dini kitap ele geçirildikten sonra müze müdürlüğüne teslim edildi.

İHA | 07.03.2018 - 20:50..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir duyum üzerine Karamanlı ilçesi Kılçan köyünde operasyon düzenledi.

TARİHİ ESER NİTELİĞİNDE

Operasyonda R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şahısların bulunduğu aracı durduran jandarma ekipleri yaptıkları aramada Bizans dönemine ait üzerinde Meryem Ana tasviri bulunan yılan derisi kapaklı İbranice yazılı 17 sayfadan oluşan tarihi eser niteliğinde dini kitap ele geçirdi.

Burdur'da Bizans dönemine ait dini kitap ele geçirildi

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

Gözaltına alınan R.S, İ.T. ve M.Y.Y. isimli şüphelilere Tefenni Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapıldı. Ele geçirilen tarihi eser Burdur Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Kadınların sesini yükselttiği filmler
İşte Türkiye ve dünyada kadınların sesini sinema aracılığıyla duyuran yapımlar.
Koruma amaçlı gömülen mozaik gün yüzüne çıktı
Adıyaman'da 2009 yılında bulunan ve koruma amaçlı üstü yeniden kapatılan 15 asırlık mozaik, tekrar çıkarıldı.
Çizimlerinde yaban hayatı ve çocukları buluşturan sanatçı
Sanatçı Kevin Peterson, vahşi hayvanları ve çocukları resmetmeyi seviyor. Çoğu zaman da çizimlerinde vahşi doğanın hayvanlarını ve çocukları bir araya getirerek ortaya bu gerçekçi resimleri çıkarıyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat'ta Dünya Kadınlar Günü
Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Yaşayan Kütüphane ile kutluyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

Temel Karamollaoğlu: Eşim İngiliz bunu saklamıyorum

494
Venezuela'da paralar pul oldu

Venezuela'da paralar pul oldu

119
Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

Erdoğan ve Bahçeli'nin çay sohbeti

201
Cinderes'te çatışmalar başladı

Cinderes'te çatışmalar başladı

80
Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

Sanatçılarla Erdoğan'ın fotoğrafı CHP'nin gündeminde

127
G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

G.Saray'da oyuncular kendi vergilerini ödeyecek

101
Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi

Selçuk Bayraktar'dan insansız jet müjdesi

191
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM