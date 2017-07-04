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Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

Kurak ve taşlık 400 dekar araziye ekilen lavantalar, iki yıl sonra muhteşem güzelliğe ulaştı.

04.07.2017 - 11:33
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Burdur'da antikanser proje olarak yaklaşık 13 yıl önce kurulan, Türkiye'de yaban hayvanlarının rehabilitasyonun yapıldığı en büyük merkeze de sahip Lisinia Doğa Yaşam Alanı'nın kurucusu Veteriner Hekim Öztürk Sarıca, bölgede kurak ve taşlık verimsiz arazilerde toplam 730 dekara lavanta dikimi gerçekleştirdi.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

GÖRSEL ŞÖLEN

Göller yöresinde Burdur Gölü, Salda, Yarışlı, Çorak Göl gibi göllerin kurumasını engellemek ve bölgedeki su kaynaklarının korunması amacıyla az su tüketen, ekonomik geliri yüksek aromatik tıbbi bitkilerin üretimine başlayan Sarıca'nın ilk dikimini yaptığı lavantalar, hem Burdur Gölü kenarında hem de Akçaköy'de görsel şölen oluşturdu.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

MADEN OCAĞI YERİNE LAVANTA

'Organik Köy' olarak da bilinen alanda ilk olarak gül ve lavanta üretimine başlayan Öztürk Sarıca, ikinci projesi Lavanta Deresi'ni iki yıl önce başlattı. Burdur'un Yeşilova İlçesi'ne bağlı,  Akçaköy doğumlu Öztürk Sarıca, bu bölgede yoğun faaliyet gösteren mermer ve krom maden ocaklarının ciddi oranda olumsuz etkilediği doğal hayatı ve Salda Gölü ile 30 yıl önce kurutulan Çorak Göl'ü besleyen su kaynaklarını korumak için harekete geçti. Bölgede yoğun olan büyükbaş hayvancılığın iki gölün su kaynaklarının tüketimini durdurmak için Akçaköy'de iki yıl önce 670 dekar dağlık hazine arazisini kiralayan Sarıca 400 dekara lavanta, 200 dekara kekik, 70 dekara da adaçayı ekimi yaptı.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

KURAK DAĞLARA MOR SÜS

670 dekar araziyi tıbbi aromatik bitki alanına dönüştüren Sarıca'nın lavantaları geçen yıl ilk kez açarken, 2 yaşına giren lavantalar bu yıl daha da büyüyerek mükemmel bir görsellik oluşturdu.  Akçaköy'deki Lavanta Deresi'nde, Haziran ayının son haftası itibariyle çiçekler açtı. Akçaköy'ün kurak dağlık arazilerini mor bir dünyaya dönüştüren lavanta tarlalarına, hafta sonu çevre illerden 2 binin üzerinde kişi ziyarette bulundu.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

KURUYAN GÖLDE 6 MİLYON TON SU BİRİKTİ

Yeşilova bölgesindeki toplam lavanta dikiminin 1000 dekarı aştığını belirten Öztürk Sarıca, “Salda Gölü'nün su tutma seviyesi yükseldi. Bu sayede yine 30 yıl önce kurutulmuş Çorak Göl'de 6 milyon tona yakın su birikti" dedi. Sarıca, etrafındaki 50'nin üzerinde mermer ocağı nedeniyle uğrak yerleri olan Yarışlı Gölü'nü terk eden flamingoların yeni barınma alanının, Çorak Göl olduğunu dile getirdi.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

30 ÜLKEDE TANITIM

Lisinia projesinde son 6 yıldır 100 bini aşkın yerli ziyaretçi ve 10 bine yakın yabancı gönüllüye ulaştıklarını belirten Öztürk Sarıca, Lavanta Deresi projesinin Lisinia'nın yabancı gönüllüleri aracılığıyla 30'a yakın ülkede tanıtımına başlandığını söyledi. Tanıtımın ülkelerin sivil toplum örgütleri, üniversiteleri ve halk düzeyinde gerçekleştiğini kaydeden Sarıca, “Dünya sularına sahip çıkılması için uluslararası alanda da aromatik bitki projesini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Kozmetik, gıda ve ilaç sanayilerinde kullanılan lavanta yağının litresinin 145 liradan alıcı bulduğunu aktaran Sarıca, bu konuda dünya pazarına hakim olan Fransa ve Bulgaristan'la rekabet gücüne ulaştıklarını da söyledi.

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

TURİZMİ DE HAREKETLENDİRDİ

Öztürk Sarıca, lavanta, gül ve diğer tıbbi ve aromatik bitkilerin kozmetik, ilaç ve gıda sanayilerindeki kullanımının yanı sıra, bölgede kırsal turizmi de ciddi ölçüde hareketlendirdiğini de anlattı. Sarıca şöyle konuştu:
"Fransa son yıllarda bu doğa, lavanta turizminden çok büyük para kazanıyor. Bu yönüyle Türkiye ve Burdur, Fransa ve Bulgaristan'a fark atacak bir doğaya sahip. Bunun lavantayla birleşmesiyle kırsal turizm anlamında ciddi ekonomik gelir şansı var. Bu hafta sonu 2 bine yakın ziyaretçi ağırladık. Lisinia'da Mayıs ayında göl kenarındaki gülle başlayan görsel şölen, hemen ardından mor adaçayları ve ardından lavantalarla birlikte 4- 5 ay devam ediyor."

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

Burdur'da kurak dağlarda mor şölen

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