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Burkina Faso'da timsahlar ve insanlar iç içe yaşıyor

Ouagadougou yakınlarındaki Bazoule parkı, timsahları ile nam salmış durumda. Yüzyıllardır insanlar ve timsahlar birlikte yaşamını sürdürüyor

29.03.2017 - 14:27
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

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Burkina Faso'da başkent Ouagadougou yakınlarındaki Bazoule parkı timsahları yüzyıllardır insanlarla iç içe yaşıyor.

KÖYLÜLER İLE TİMSAHLAR İÇ İÇE YAŞIYOR

Köylülerin kurban tavuklarla timsahları beslediği bölgede, timsahlar kutsal sayılıyor ve bu nedenle insan yemediklerine inanılıyor. Bazoule Parkı'nda köylülerin rahatlığına karşın turistler timsah saldırısından korkuyor.

Park görevlilerinin söylediklerine göre şimdiye kadar hiç bir istenmeyen olay yaşanmadı.

Yerli halk, kutsal saydıkları ve Nil timsahı olarak bilinen bu türün, bölgeye yağmur getirdiğine de inanıyor. Timsahlar 14'üncü yüzyıldan bu yana insanların yanında yaşamayı sürdürüyor..

Burkina Faso'nun Bazoule timsahları VİDEO

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