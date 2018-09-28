Burkina Fasolu ünlü yönetmen çekimler sırasında öldü

Son 15 yılın en üretken film yönetmenlerinden biri kabul edilen Missa Hebie, dün akşam saatlerinde Burkina Faso’daki film çekimleri sırasında yaşamını yitirdi.

Kültür ve sanat camiasında büyük üzüntüyle karşılanan ünlü yönetmenin ani ölümünü ülkedeki yerel basın, “Siyah perde Burkina sinemasına düştü” başlığıyla verdi.

ÖDÜLLÜ YÖNETMEN

Hebie son olarak ülkede büyük beğeni toplayan "Commissariat de Tampy" ile babası bekçi olan başarılı bir lise öğrencisini hayatını konu edinen "Lise Yıldızı ve Yolsuzluk" isimli dizilerin yönetmenliğini yapmıştı.

Hebie'nin, “le Fauteuil” (Koltuk) isimli uzun metrajlı filmine, Vagadugu 21. Panafrican Film ve Televizyon Festivali'nde Oumarou Ganda Ödülü verilmiş, aynı film Güney Kore'de de 2009 Pusan Uluslararası Film Festivali'nde yer almıştı.