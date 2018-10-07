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Burnundan nefes alamadığı için kafasını deldi

Rusya'da nefes almakta güçlük çeken bir adam kendi kafasını bıçaklayarak nefes almaya çalıştı. Sonuç tabii ki başarısız oldu.

Haber Merkezi | 07.10.2018 - 08:39..
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Rusya'nın Rostov kentinde bir polis kaynağının yaptığı açıklamaya göre, dün güvenlik güçleri Donetsk kasabasında bir adamın başından yaralandığına dair ihbar aldı. Olay yerine ulaşılmasının ardından adam hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma da başlatıldı.

Bir başka polis kaynağı da ilk verilere göre, adamın başına bıçağı sapladıktan sonra polisi aradığını söyledi.

"BİLİNCİ YERİNDEYDİ"

Kaynak “Adamın bilinci bıçağa rağmen tamamen yerindeydi. Şimdi yoğun bakımda” dedi. Kaynak, adamın psikonörolojik bir bakımevinde kaydı bulunduğunu belirtti.

Diğer yandan adama ilişkin bir video yayınlanarak, olayın arkasındaki neden aktarıldı. Adam “Burnumdan nefes alamıyordum. Nefes alabilmek için başımı deldim” dedi.

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