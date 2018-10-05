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Bursa merkezli fuhuş çetesi çökertildi

İlde düzenlenen fuhuş operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. Çetenin polisleri "amcalar" olarak nitelendirdiği ortaya çıktı.

DHA | 05.10.2018 - 11:51..
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 3 aylık teknik ve fiziki takip neticesinde, bir fuhuş çetesinin Adana, İzmir, Mersin ve Ankara'dan getirdiği kadınları, Bursa'da kiraladıkları evlerde fuhuş yaptırdığını tespit etti.

12 FARKLI ADRESE BASKIN

Ekipler, Bursa merkezli Adana ve İzmir illerinde 12 farklı adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptırdığı tespit edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Bursa merkezli fuhuş çetesi çökertildi

ELE GEÇİRİLENLER

Evlerde yapılan aramalarda, 3 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda fişek ve bıçak, 2 adet sahte ehliyet, 1 adet sahte kimlik, 210 dolar, 70 euro ve 14 bin 155 lira nakit para ele geçirildi.

Şüphelilerin, kadınları eskort siteleri ve sosyal paylaşım sitelerinden pazarladığı ve lüks hayat yaşadıkları belirtildi.

Bursa merkezli fuhuş çetesi çökertildi

ŞİFRELİ DİYALOGLAR

Polis ekiplerinin yaptığı teknik takip sonucunda, fuhuş yaptıran şüpheliler ile fuhuş yapan kadınlar arasındaki şifreli diyaloglar da ortaya çıktı.

Fuhuş yaptıran şüphelilerin, kadınların kaç müşteriyle görüştüğünü, ''Dün gece kaç çay içtin, kaç porsiyon yemek yedin'' diye sordukları, fuhuş yaptığı bölgelerden polis geçince ise ''Dikkat edin amcalar geliyor'' diye konuştukları belirtildi. 14 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, fuhuş yapan 16 kadın hakkında ise işlem yapıldı.

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