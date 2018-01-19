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Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi

İkamet yangınında 3 çocuk, 2’si hamile 7 kadın hastaneye kaldırıldı.

İHA | 19.01.2018 - 14:32..
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Osmangazi’ye bağlı Başaran Mahallesi Çeşmeönü Sokak’ta meydana gelen olayda, Suriyeli ailenin yaşadığı bir ikamette bilinmeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükselmesi üzerine, itfaiye, polis ve 112 ekiplerine haber verildi.

Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi

KADIN VE ÇOCUKLARIN DURUMU İYİ

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Bu sırada içeride olan ve dumandan etkilenen 3’ü çocuk 2’si hamile 7 kadın ambulanslara bindirildi. Dumandan etkilenen çocuk ve kadınlar Çekirge Devlet ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastaneleri’ne kaldırıldı. Kadın ve çocukların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi

ÇOCUĞUNU BIRAKMAK İSTEMEDİ

Öte yandan yangından etkilenen ve kucağındaki çocuğu bırakmayan bir kadın ise, ambulansa binmek istemedi. Kaldırımda oturan kadın, 112 ekiplerinin ısrarı üzerine kontrol amacıyla çocuğuyla birlikte ambulansta tedavi edildi. Kadın daha sonra kucağında çocuğuyla tekrar ambulanstan indi. Evin içerisinin kullanılamaz hale geldiği yangınla alakalı tahkikat sürüyor.

Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi



Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi



Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi



Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi



Bursa’da 10 kişi yangında zehirlendi

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