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Bursa'da 13 ton balığa el konuldu

Bursa'da ev yasağının kalktığı 1 Eylül'den itibaren denetimlerde asgari avlanma boyutlarının altında olan 13 bin 393 kilo balığa el koyuldu. 9 bin 825 kilosu ise imha edildi.

DHA | 04.10.2018 - 17:35..
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Av yasağının kalkmasıyla birlikte Hikmet Şahin Kent Hali’ndeki Balık Hali’nde başlayan hareketlilik devam ediyor.

80 KİLOLUK ORKİNOSA EL KONULDU

Kent halinin işletimini yapan Tarım A.Ş. ekipleri, bir taraftan balıkçıların avlanma kurallarına uymalarını sağlamak, diğer taraftan da halk sağlığını tehdit eden unsurları ortadan kaldırmak amacıyla denetimleri aralıksız sürdürüyor. Tarım A.Ş. Su Ürünleri Birimi tarafından önceki gün yapılan denetimlerde avlanması yasak tür olan 80 kilo ağırlığındaki 1 adet orkinosa da el konuldu.

Bursa'da 13 ton balığa el konuldu

2 BİN 568 KİLOSU KAMU KURUMLARINA SEVK EDİLDİ

Bu arada avlanma sezonunun başladığı 1 Eylül tarihinden bu yana el konulan balık miktarı 13 bin 393 kiloya ulaştı. Bu balıklardan, insan tüketimi ve sanayi hammaddesi olarak kullanılmasında sakınca olduğu yönünde rapor verilen 9 bin 825 kilosu imha edilirken, kalan 2 bin 568 kilosu ise kamu kurumlarına sevk edildi.

Bursa'da 13 ton balığa el konuldu



Bursa'da 13 ton balığa el konuldu

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