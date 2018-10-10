Bursa'da 17 öğrenci hastanelik oldu

Bursa'da Uludağ Üniversitesinde meydana geldi. İddiaya göre, kampüs içerisinde bulunan Halime Hatun Öğrenci Yurdu'nda akşam yemeğinde "irmik tatlısı" yiyen bazı öğrenciler, ’mide bulantısı, ateş, ishal’ gibi sorunlar yaşadı.

Bunun üzerine öğrencilerden 4’ü kendi imkanları ile 13 öğrenci de ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

8'İ TABURCU EDİLDİ

Hastanede yapılan müdahale sonrası 8 öğrenci taburcu edilirken, 9 öğrencinin ise kontrol amaçlı hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.

Öğrencilerin yedikleri yemeklerden alınan numuneler tahlile gönderildi.