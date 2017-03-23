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Bursa'da 3 yolcunun bavulundan tarihi eserler çıktı

Bursa'da otobüste yapılan aramada yolcuların bavulunda tarihi eserler bulundu.

23.03.2017 - 17:06
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İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri Tokat’tan Bursa’ya yolcu otobüsüyle tarihi eser getirileceği ihbarı üzerine harekete geçti.

ESERLERİN PİYASA DEĞERİ 150 BİN TL

Otobüste bulunan M.G. (47) H.D. (57) ve S.Ü.'nün (57) bagajdaki bavullarında yapılan aramalarda 8 adet topraktan yapılma 10-15 santimetre yüksekliğinde heykel, 31 adet bronz sikke, 6 adet bronz kapı tokmağı, 2 adet bronz yüzük, 1 adet bronz ok ucu, 2 adet bakır minyatür çan ve 3 adet bronz obje ele geçirildi.

Bursa'da 3 yolcunun bavulundan tarihi eserler çıktı

MÜZE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Piyasa değeri 150 bin lira olan tarihi eserler Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, ifadesi alınan şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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