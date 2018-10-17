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Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Tophane bölgesinde 2000 yılında 3. derece sit alanı ilan edilen Hisar Arkeopark'ta yürütülen kazı çalışmalarında, 18. ve 19. yüzyıla ait çok sayıda pipo ortaya çıktı.

AA | 17.10.2018 - 12:00..
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Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'daki tarihi surlar içinde 2000 yılında yapılan temel kazısında tarihi eserlerin ortaya çıkmasıyla 3. derecede sit alanı ilan edilen bölgede, Bursa Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü başkanlığında, Uludağ Üniversitesi (UÜ) ve merkez Osmangazi Belediyesinin iş birliğiyle, 2015 yılından itibaren kapsamlı arkeolojik kazılar başlatıldı.

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

PİPO BULUNDU

Çalışmalarda, Roma ve Bizans dönemi yapı ve eşya kalıntılarının yanı sıra Osmanlı dönemine ait çok sayıda pipo bulundu. Pişmiş topraktan yapılan pipoları inceleyen arkeologlar, buluntuların 18. ve 19. yüzyıla ait olduğunu belirledi.

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

Bursa'da 300 yıllık Osmanlı pipoları bulundu

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