Bursa’da 6 katlı bina, çatlaklar nedeniyle boşaltıldı

Görükle Yerleşkesi Kamelya Caddesi üzerindeki 6 katlı bir binanın giriş katındaki kiriş ve beton bloklar bilinmeyen bir nedenle çatlamaya başladı. Seslerin gelmesi üzerine alt kata inen bina sakinleri durumu fark edince itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler 6 katlı binada yaşayan vatandaşları tahliye ederken yıkılma tehlikesi bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları ise olay yerinden uzaklaştırıldı. Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve arama kurtarma ekibi de sevk edildi.

Öte yandan vatandaşların endişeli bekleyişi sürüyor.

Kolonunda çatlaklar oluşan 5 katlı bina boşaltıldı