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Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi buldu

Bursa'da Teoman Özalp Parkı'nda ağaca asılı bir erkek cesedi bulundu.

İHA | 07.12.2017 - 05:59..
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Bursa'da gece geç saatlerinde Teoman Özalp Parkı'na giden vatandaşlar erkek cesedi buldu. Polise haber veren vatandaşlar, cesedin ağaca asılı olduğunu bildirdi.

Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi buldu

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaptıkları incelemede ağaca asılı bulunan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede cansız bedenin 34 yaşındaki Mesut Ş.’ye ait olduğunu belirledi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler parkta sabitlenmiş çöp kovalarından tekinin yerinde olmadığını ve ağaca asılı bulunan Mesut Ş.’nin altında olduğunu belirledi. 2 çocuk babası Mesut Ş.’nin eşi ve çocuklarının bir süre önce başka bir şehirde yaşamaya başladıkları ve Mesut Ş.’nin geçen hafta ilaç içerek intihar etmeye çalıştığı tespit edildi.

Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi buldu VİDEO


Bursa'da ağaca asılı erkek cesedi buldu

Mesut Ş.’ye ait ceset, şahsın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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