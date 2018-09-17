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Bursa'da amcasını bıçaklayan yeğen tutuklandı

Bursa Gemlik'te bıçakla yaralandıktan yürüyerek geldiği hastanede ölen 34 yaşındaki Mehmet Şerefhan'ı 20 yaşındaki yeğeni Ebuzer Şerefhan'ın bıçakladığı tespit edildi.

DHA | 17.09.2018 - 15:59..
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Gemlik'te, önceki gece bıçakla yaralanmış halde özel hastanenin acil servisine yürüyerek gelen Mehmet Şerefhan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

YEĞENİ BIÇAKLADIĞINI İTİRAF ETTİ

Amca Şerefhan'ın ölümü üzerine Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphe üzerine yeğeni Ebuzer Şerefhan'ı gözaltına aldı. Ebuzer Şerefhan, aralarında çıkan tartışma sırasında amcasın bıçakla yaraladığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen Ebuzer Şerefhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Bursa Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Bursa'da amcasını bıçaklayan yeğen tutuklandı

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