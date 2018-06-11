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Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü

Yolcu otobüsünü emniyet şeridine park ettikten sonra araçtan inen şoför ile 1 yolcu, hızla gelen TIR'ın çarpması sonucu feci şekilde can verirken, 10 yolcu da yaralandı.

DHA | 11.06.2018 - 03:32..
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Gece geç saatlerde Bursa-İstanbul yolu Orhangazi ilçesinde meydana gelen kazada, Bursa'dan Bartın'a yolcu taşıyan 50 DK 189 plakalı otobüs şoförü 49 yaşındaki Cemil Aydemir, arıza yapan aracı güvenlik şeridine çekti.

Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü

TIR, PARK HALİNDEKİ OTOBÜS ÇARPTI

Şoför Aydemir ile ismi henüz öğrenilmeyen bir yolcu, otobüsün arkasında bulunan motor bölümüne bakmak üzeri araçtan indi. Bu sırada aynı istikamete seyir halinde olan S.Y., idaresindeki 16 SC 566 plakalı TIR, hızla park halinde olan otobüse çarptı. Çarpma sonucunda şoför Aydemir ile yolcu, otobüs ile TIR arasında sıkışarak feci şekilde can verdiler. Otobüste bulunan 10 yolcu da yaralandı.

Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü

Can pazarının yaşandığı kazada olay yerine polis ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi. İki araç arasında sıkışarak can veren Aydemir ile yolcunun cenazeleri hastane morguna kaldırıldı. Otobüste yaralanan 10 yolcu ise ambulanslarla hastanelere taşındı. Durumu iyi olan diğer yolcular ise otogara götürüldü. TIR şoförü S.Y.'nin polis tarafından gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü

Bursa'da arıza yapan yolcu otobüsüne tır çarptı: 2 ölü

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