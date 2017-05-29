Bursa'da baba oğula oruç dayağı iddiası

Her sene Ramazan ayının gelmesiyle birlikte "Oruç tutmadığı için dayak yediler" gibi haberlerle gündem oluşturmaya çalışan Hürriyet bu sefer geç kaldı.

RAMAZAN'IN İLK ORUÇ DAYAĞI HABERİ

Güzelyalı Mahallesi'ndeki deniz otobüsü terminali içindeki kafeteryada meydana gelen olayda iddiaya göre, kafeteryanın üstü açık bölümünde oturan baba oğlun yanına gelen 4 kişi neden oruç tutmuyorsunuz diyerek sataştı. Kavgaya dönen olay sırasında bir kişi, baba ve oğluna yumruk vurdu.

"NEDEN ORUÇ TUTMUYORSUN" TARTIŞMASI

Kafeteryada çalışan bir görevli, "Dört kişi gelip kafeteryanın açık hava bölümünde oturan ve yemek yiyen baba ve oğlu ile 'neden oruç tutmuyorsunuz' diyerek tartıştı. Aralındaki restleşme, kavgaya dönüşünce, baba ve oğlu yumruk darbelerine hedef oldu. Bir kişinin burnu kanadı. Vatandaşlar bu kişilerden şikayetçi olmalarını istedi. Fakat dayak yiyen kişi, 'firma şikayetçi olsun' diyerek ayrıldılar. Ardından İstanbul'a döndüler" diye konuştu.

Kavga sonrası bir kişi tarafından cep telefonuyla çekilen görüntü sosyal medyada yayınlanırken, Mudanya'da polise olayla ilgili olarak kimsenin şikayetçi olarak başvurmadığı öğrenildi.