Bursa'da bir baba oğlunu öldürdü

Merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi Mert Sokak'taki bir evde ikamet eden ve kanser hastası olduğu bildirilen baba İsmet Öztürk (51), yaklaşık 1 önce cezaevinden çıkan oğlu Mehmet Öztürk (25) ile uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla tartışmaya başladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Öztürk, oğluna ruhsatsız tabancayla 4 kez ateş etti. Evde bulunan aile fertlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Öztürk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

"VATAN HAİNİYDİ"

İşlemlerinin ardından cinayet bürosu ekipleri tarafından Bursa Emniyet Müdürlüğüne götürülen baba Öztürk, gazetecilere, "Pişmanım. Madde kullanıyordu, vatan hainiydi" dedi.

Dört kardeş oldukları öğrenilen Öztürk'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.