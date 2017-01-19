Bursa’da doğalgaz patlaması yaşandı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi Güler Sokak’ta oturan Kamalı ailesinin fertleri sabah saatlerinde mutfaktaki ankastreyi yeniledi.

LAMBAYI AÇINCA PATLADI

Ancak bilinmeyen bir sebeple sızan doğalgaz öğle saatlerinde evin kızı Cemile Kamalı, mutfak lambasını açınca patladı.

Büyük bir gürültüyle yaşanan patlama evi harabaye çevirdi. Evin cam ve pencereleri yerinden sökülürken, etraftaki 2 otomobil ve karşı apartmandaki dairelerde hasar aldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaralanan Cemile Kamalı, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırıldı. Kamalı’nın ellerinde ve yüzünde yanıklar olduğu hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Baba Eşref Kamalı ise sabah servisin eve geldiğini, mutfağa ankastre taktırdıklarını belirterek, "Sanırım gaz sızmış. Bu sebeple patlama oldu" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bursagaz, itfaiye ve polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Patlama esnasında dışarıda olan ve haberini alır almaz eve gelen anne ise gördüğü manzara karşısında büyük şok yaşadı.