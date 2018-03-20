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Bursa'da edebiyat müzesi açıldı

Bursa'da açılan müzede pek çok yazarın ve şairin değerli eşyaları sergileniyor.

DHA | 20.03.2018 - 11:48..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Müzeler kenti olma yolunda hızla ilerleyen Bursa Mübadele Müzesi ve Fotoğraf Müzesi’nin ardından Edebiyat Müzesi’ni kente kazandırdı.

Edebiyat dünyasının en önemli isimlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda yazarın el yazması eserleri ve kişisel eşyalarının yer aldığı Nilüfer Belediyesi Edebiyat Müzesi, düzenlenen törenle Gümüştepe (Misi) Mahallesi’nde açıldı.

Bursa'da edebiyat müzesi açıldı

Edebiyat Müzesi’nde, Behçet Necatgil’in el yazması şiiri, Yaşar Kemal’in şapkası, el yazmaları, Nazım Hikmet’in el yazması ve Sofya baskısı kitapları, Fazıl Hüsnü Dağlarca’nın gözlüğü, kalemi, çalar saati gibi çok sayıda değerli yazara ait kişisel eşya ve eserler yer alıyor.

Bursa'da edebiyat müzesi açıldı

Müzenin mektup odasında Cemal Süreya’dan Rıfat Ilgaz’a, Attilla İlhan’dan Halet Çambel’e pek çok yazarın 50 el yazması mektubu orijinal olarak ve toplamda 800 el yazması mektup dijital olarak sergileniyor.

Bursa'da edebiyat müzesi açıldı

Müzede ayrıca kitap eskizleri, daktilolar ve gözlük, kalem, pipo gibi kişisel eşyalar da bulunuyor. Yaklaşık 600’e yakın kitabın yer aldığı müzede Boğaziçi Arşivleri ile yapılan iş birliği sonucu, bin 180 adet kataloglama girişi de gerçekleştirildi.

Bursa'da edebiyat müzesi açıldı

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