taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.964
USD
3,9310
EURO
4,6553
ALTIN
162,94
PETR
63,1200

Bursa'da hareket memurunun dikkati uçak kazasını önledi

Harekat memuru, kalkış için hazırlık yapan özel bir uçaktaki aksaklığı fark ederek olası bir kazayı önledi.

23.11.2017 - 07:55
  1. Haberler
  2. İç Haber

Önceki gün akşam saatlerinde Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan kalkıp İspanya’nın MJV Havalimanı'na gidecek özel uçağın kokpit ekibi, uçağa geçerek son kontrollerini yaptı.

SON ANDA FARK ETTİ

İspanyol ve İtalyan uyruklu 3 yolcu ve Sırbistan uyruklu 3 mürettebatın bulunduğu uçak hareket edeceği sırada bir yer hizmetleri firmasının harekat memuru Emine Danış, uçağın pitot tüplerinin kılıfla kapalı olduğunu fark etti.

Bunun üzerine el kol hareketleriyle kokpiti uyarmaya çalışan Danış'ın çabalarını pilot bir süre fark edemedi.

Bursa'da hareket memurunun dikkati uçak kazasını önledi

10 DAKİKA SONRA DÜŞECEKTİ

Danış, uçak hareket etmeden saniyeler önce burun kısmındaki kılıfı çıkararak uçağın önüne geçip pilota gösterdi. Bunun üzerine durumu fark eden pilot, uçağın kapılarını açtı. Diğer kılıflar toplanıp son kontroller yapıldıktan sonra uçak tekrar kapı kapattı ve İspanya’ya doğru havalandı.

Yetkililer, hız ve yüksekliği gösteren pitotların kapalı olmasının uçağın 10 dakika içinde düşmesine neden olacağını kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Terör örgütü listelerindeki isimler AP'ye giremeyecek
Avrupa Birliği'nin (AB) terör örgütleri listesindeki kişi ve grupların Avrupa Parlamentosuna (AP) girişi yasaklandı.
Boş kalan kasabaya yerleşene 60 bin dolar
İsviçre’nin Valais kantonuna bağlı Albinen kasabasında, azalan nüfusa çözüm bulmak isteyen yetkililer müthiş bir teşvik başlattı.
Adana merkezli 6 ilde PKK operasyonu: 19 gözaltı
6 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda araların da kadınların bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı.
Şişli'de yangın paniği
Şişli'de sabah saatlerinde meydana gelen yangın paniğe neden oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

İstanbul'u kana bulayan Çatayev Gürcistan'da öldürüldü

11
Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

Polis memuru Hüseyin Gümüş'ü şehit eden bulundu

15
İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

İzetbegovic: Mladic savaş suçlusudur

10
Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

Nur Yerlitaş tepkilere cevap verdi

54
Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

Suudi Arabistan ve BAE yeni terör listesini açıkladı

62
Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

Düz dünya için uzaya roket fırlatılacak

62
PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

PKK Afrin'de ABD'den destek bekliyor

12
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM