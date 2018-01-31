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Bursa'da hava kirliliği kritik seviyede

Yapılan araştırmaya göre; Bursa'da havanın PM10 değeri 167 olarak ölçüldü.

DHA | 31.01.2018 - 11:02..
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Hava Kalitesi İndeksi'ne göre, Bursa'da hava kirliliği insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye ulaştı. Bursa'da geçen günlerde 70 olan PM10 değeri 167 olarak ölçüldü.

Bursa'da hava kirliliği kritik seviyede

UYARI YAPILDI

Kent merkezinde hava kirliliğinin özellikle yaşlılar, çocuklar ve solunum yolu rahatsızlığı çekenler için tehlikeli düzeyde olduğu uyarısı yapıldı.

Kış mevsimiyle birlikte artan kömür tüketiminin de etkisiyle Bursa kent merkezinde nefes almak iyice güçleşti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Hava Kalitesi İndeksi'ne göre, Bursa'da bugün hava kirliliği, insan sağlığını olumsuz etkileyebilecek seviyeye çıktı.

Bursa'da hava kirliliği kritik seviyede

VATANDAŞLAR MASKEYLE DOLAŞMAK ZORUNDA KALACAK

Kent merkezinde 7 ayrı noktada bulunan indekste, daha önce 70 olarak ölçülen PM10 değeri son ölçümlerle 167'ye çıktı ve 'Sağlıksız' kategorisinde yer aldı. İndeks 200'e ulaşırsa 'Kötü', 300'e çıkarsa 'Tehlikeli' kategorilerine geçiliyor. Bakanlığa göre 'Sağlıksız' kategorisi, 'Herkes olumsuz sağlık etkileri yaşamaya başlayabilir, hassas gruplar için ciddi sağlık etkileri söz konusu olabilir' uyarısı içeriyor.

Dr. Köylü, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi'ne (DOSAB) yapılması planlanan termik santralin devreye girmesi durumunda zaten havası kirli olan Bursa'da vatandaşların maskeyle dolaşmak zorunda kalacağını söyledi.

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