Bursa'da işçi servisleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Doğanevler mevkiinde iki servis aracı kaza yaptı. İşçi taşıma servislerinde sürücülerle birlikte 5 kişi daha yaralandı.





HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Hüseyin Özköse idaresindeki 16 YU 930 plakalı servis minibüsü, Yavuz Demir yönetimindeki 16 LK 313 plakalı servis minibüsüyle çarpıştı. Kazanın etkisiyle yol kenarındaki meyve bahçesine savrulan işçi taşıma servislerinde bulunan iki şoförün yanı sıra Şükriye T., Nuriye Y., Sündüs Ç., Makbule Ş. ve Nimet İ. yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çeşitli hastanelere kaldırılırken sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



