Olay, merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı'nda meydana gelen olayda, aynı meydanda seçim standı kuran İYİ Partililer ile MHP'liler arasında yan bakma meselesi yüzünden kavga çıktı.

6 KİŞİ YARALANDI

Taş, sopa ve sandalyelerin kullanıldığı kavgada 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgede guvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da İYİ Partililer ile MHP'liler kavga etti VİDEO

