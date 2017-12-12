Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu

1 Dap Yapı ciro hedefini aştı Farklı mimari tasarımlara imza atarak özgün projeler geliştiren DAP Yapı, 2017 yılında 1 milyar liralık kazancıyla ciro hedefini aştı.

2 Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saatte bulundu Büyükorhan ilçesinden kimseye bir şey söylemeden evden çıkan 85 yaşındaki İbrahim Koö, jandarma ekiplerini çalışmasıyla evine ulaştırıldı.

3 Yunanistan’a kaçmaya çalışan 31 Suriyeli göçmen yakalandı Yasa dışı yollarla Bodrum'dan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 31 Suriyeli göçmenin ifade işlemleri sürüyor.

4 Derste arkadaşını bıçaklayarak öldürdü 'Pişmanım' dedi Rize'de, okulda ders sırasında önce arkadaşını boynundan bıçaklayıp sonra da kendi boynuna bıçağı saplayan B.K.'nın yargılanma süreci devam ediyor.

5 Aydın’da 11 bin araca 3,8 milyon lira ceza kesildi Aydın’da polis ve jandarma ekiplerinin geçtiğimiz Kasım ayı içerisinde gerçekleştirdikleri denetimlerde 11 bin 24 araca 3 milyon 834 bin 659 lira ceza kesildiği bildirildi.

6 Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan memleketine cami Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, ailesi adına memleketi Kayseri'de cami yaptırdı.