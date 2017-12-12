Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün öğle saatlerinde çocuklarıyla yaşadığı evinden kimseye birşey söylemeden ayrılan 85 yaşındaki İbrahim Koç, diğer köydeki akrabalarını ziyaret etmek istedi.
JANDARMA HAREKETE GEÇTİ
Bir süre sonra yolunu kaybeden Koç, geri dönemedi. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen İbrahim Koç’u merak eden ailesi jandarmaya haber verdi.
Jandarma ve köylülerin gece sabaha kadar arama çalışmaları devam ederken, sevindirici haber öğle saatlerinde geldi.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Geceyi dışarda geçiren yaşlı adam 24 saat sonra Gökçedağ mevkinde bulundu. Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.