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Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu

Büyükorhan ilçesinden kimseye bir şey söylemeden evden çıkan 85 yaşındaki İbrahim Koç, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla evine ulaştırıldı.

İHA | 12.12.2017 - 14:03..
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde dün öğle saatlerinde çocuklarıyla yaşadığı evinden kimseye birşey söylemeden ayrılan 85 yaşındaki İbrahim Koç, diğer köydeki akrabalarını ziyaret etmek istedi.

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Bir süre sonra yolunu kaybeden Koç, geri dönemedi. Akşam saatlerine kadar geri dönmeyen İbrahim Koç’u merak eden ailesi jandarmaya haber verdi.

Jandarma ve köylülerin gece sabaha kadar arama çalışmaları devam ederken, sevindirici haber öğle saatlerinde geldi.

Bursa'da kaybolan yaşlı adam 24 saat sonra bulundu

SAĞLIK DURUMU İYİ

Geceyi dışarda geçiren yaşlı adam 24 saat sonra Gökçedağ mevkinde bulundu. Harmancık Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koç’un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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