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Bursa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap ve otomobil kafa kafaya çarpıştı. 1 kişi hayatını kaybederken, 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

İHA | 19.03.2018 - 00:27..
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde MHP eski ilçe başkanı ve Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Zelkif Bektaş'ın kullandığı kamyonet ile karşı yönden gelen bir otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Bursa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı


KARŞI YÖNDEN GELEN ARAÇ İLE ÇARPIŞTI

Orhangazi’den İznik istikametine doğru gitmekte olan MHP Orhangazi eski ilçe başkanı Zelkif Bektaş’ın kullandığı 16 RAJ 78 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Özkan Lojistik karşısında lojistiğe girmek için yolun sağında bekleyen bir tırın yanından geçtiği esnada karşı yönden gelmekte olan Özkan Kaya (36) idaresindeki 16 VG 925 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kaza sonrasında her iki araç da hurdaya dönerken, kazaya ilk müdahaleyi yoldan geçen vatandaşlar yaptı. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa'da kaza: 1 kişi hayatını kaybetti 7 kişi yaralandı


7 YARALI VAR

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Mustafa Kaya (63), Mehmet Kaya (67), Yusuf Batın Kaya (11), Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş (62), Alperen Bektaş (7) ve Arden Alp Bektaş (3) yaralandı.

Kaza yapan araçlarda bulunan yaralılar, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak ambulanslara taşınırken, Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş, araç içinde sıkıştı. 62 yaşındaki Miyase Bektaş itfaiye ve sağlık ekiplerinin uzun uğraşları sonucu araç içinden çıkarılarak Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada yaralanan yaralılar Orhangazi, İznik ve Gemlik’ten olay yerine sevk edilen ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesine sevk edildi.

MHP eski ilçe başkanı ve halen Orhangazi Su Ürünleri Kooperatifi başkanlığı yapan Zelkif Bektaş’ın eşi Miyase Bektaş, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Acı haberi alan Bektaş’ın yakınları hastaneye akın ederken, Cumhuriyet Savcılığı ve jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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