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Bursa'da kıskançlık kavgası intiharla bitti

Günlük kiraladıkları evde erkek arkadaşıyla tartışan Kırgızistan asıllı kadın, balkondan atlayarak intihar etti.

İHA | 04.12.2017 - 13:41..
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Bursa'da 27 yaşındaki Kırgızistan asıllı 1 çocuk annesi Gulnarhan R., dün akşam erkek arkadaşı M.I. ile gittikleri konserde alkol aldı.

KISKANÇLIK KAVGASI

Kıskançlık yüzünden çıkan tartışma eve dönerken yol boyunca sürdü. İkilinin eve girerken yaşadıkları şiddetli tartışma sonucu çevre sakinleri durumu polise bildirdi.

Bursa'da kıskançlık kavgası intiharla bitti

3. KATTAN ATLADI

Olay yerine gelen ekipler, Gulnarhan ile M.I’nın günlük kiraladıkları eve çıkarak kontrol etmek istedi. M.I. polislere kapıyı açtığı esnada, Gulnarhan R. da odaya girerek kapıyı kilitledi. Ekiplerin ve erkek arkadaşı M.I’nın ikna çabalarına cevap vermeyen kadın, 3’üncü katın balkonundan atladı.

Olay yerinde hayatını kaybeden kadının erkek arkadaşı sinir krizleri geçirdi.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenazeyi Adli Tıp Kurumu’na kaldırttı. Savcılığın olayla alakalı soruşturması sürüyor.

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