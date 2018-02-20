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Bursa'da lise mezunu sahte profesör yakalandı

Bursa'da, 'profesörlük' unvanını kullanarak kekemelik ve konuşma bozukluğu tedavi merkezi açan Emre Nuri K., bir hastasının ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

DHA | 20.02.2018 - 14:23..
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Bursa'da kekemelik ve konuşma bozuklukları merkezi kuran ve Azerbaycan Üniversitesi'nden mezun olduğunu, Pennsylvania Üniversitesi'nden de Kekemelik ve Dil Patolojisi üzerine sertifikasının bulunduğunu belirterek hastalarının güvenini kazanmaya çalışan Emre Nuri K., iş yerine yapılan operasyonda gözaltına alındı.

Bursa'da lise mezunu sahte profesör yakalandı

HASTASI İHBAR ETTİ

Bir hastasının şüphelenip ihbarda bulunması üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu üniversitelerle irtibata geçerek şüphelinin bu üniversitelerden mezun olmadığını belirledi.

Bursa'da lise mezunu sahte profesör yakalandı

LİSE MEZUNU ÇIKTI

Emre Nuri K. gözaltına alınırken, merkezde bulunan sahte diplomalar, profesörlük ve doçentlik unvanı belgeleri ele geçirildi.

Lise mezunu olduğu öğrenilen Emre Nuri K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa'da lise mezunu sahte profesör yakalandı

Bursa'da lise mezunu sahte profesör yakalandı




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