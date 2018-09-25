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Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

Bursa’nın en gözde bölgesinde lüks villaların yanında küle dönen 35 hektarlık ormanlık alanın her bir metrekaresine yeniden fidan dikiliyor.

İHA | 25.09.2018 - 10:09..
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Bursa’da 11 Ağustos’ta başlayan ve 7 saat sonra kontrol altına alınan yangından geriye kalan kömürleşmiş ağaçlar bir bir temizlenmeye başladı.

5 helikopter ve 1 uçağın katıldığı söndürme çalışmalarıyla kontrol altına alınan, birçok villayı tehdit eden yangının ardından bölgenin yeniden yeşertilmesi yanan ağaçların ise ekonomiye kazandırılması için çalışmalar hız kazandı.

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

8 BİN 500 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Yangının ardından kurulan 4 uzman ekiple 35 hektarlık alanda 8 bin 500 ağacın zarar gördüğünü belirlediklerini anlatan Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, Daha sonra yanan ağaçların sahadan uzaklaştırılması işi ihaleye çıktıklarını anlattı.

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

50 BİN FİDAN DİKİLECEK

Yanan ağaçların bölgeden tahliyesi için 20 kişiden oluşan ekibin çalıştığını anlatan Akın, "Bölgeyi temizledikten sonra toprak işleme işini gerçekleştireceğiz. Ocak veya Aralık ayının sonuna doğru tahminen 50-55 bin fidan dikeceğiz” diye konuştu.

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

Bölgede çıkacak yeni bir yangında yerleşim yerlerinin zarar görmemesi için ateşe dayanıklı türlerle tampon bölgeler oluşturacaklarını belirten Akın, “35 hektarlık sahanın bir metrekaresini boş bırakmadan fidan dikeceğiz. Yerleşim yerlerinin olduğu yerlerin çevresine çabuk alev almayan ıhlamur, çınar, incir ve erguvan gibi ağaçlar dikerek emniyet şeridi oluşturacağız. Zarar gören diğer bölgelere ise yine saf kızılçam fidanları dikeceğiz” dedi.

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

Zamanında müdahaleyle kontrol altına alınan yangında ormanlık alana yakın mahallelerdeki Bademli, Çağrışan ve Göynüklü’deki 500’ün üzerindeki villanın kül olmaktan son anda nasıl kurtarıldığı havadan görüntülendi.

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

Lüks villaların yanında küle dönen alan yeniden yeşillenidirliyor

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