Bursa'da mantar toplamaya gitti cesedi bulundu

45 yaşındaki Ali Karakulak, mantar toplamak için ormana gitti. Yakınları, eve dönmeyen, cep telefonuna da ulaşılamayan Karakulak'ı arama çalışması başlattı, bu arada jandarmaya haber verdi.

AV TÜFEĞİ BULUNDU

Jandarma ekiplerinin, AFAD'dan da destek alarak başlattıkları arama çalışmasına köylüler de destek verdi. Karakulak'ın cesedi Kaynarca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulundu.

Tüfekle vurularak öldüğü düşünülen Karakulak'ın cesedinin 5 metre ilerisinde av tüfeği bulundu.

Karakulak'ın cesedi, cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemesinin ardından İznik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan Ali Karakulak'ın, ayı saldırısı sonucu öldüğü iddialarının asılsız olduğu bildirildi.