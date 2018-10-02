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Bursa'da PKK propagandası yapana gözaltı

Bursa'da PKK propagandası yapan şüpheli gözaltına alındı.

AA | 02.10.2018 - 20:16..
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Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde yaşayan S.A'nın, terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı yönünde ihbar aldı.

Harekete geçen emniyet güçleri, gerekli araştırma ve izinlerin ardından S.A'nın evine operasyon düzenledi.

9 CD VE BİR FLASH DİSK BULUNDU

Evde yapılan aramalarda, cep telefonu, 9 adet CD ve bir flash diske el koyan ekipler, şüpheliyi İlçe Jandarma Komutanlığına götürdü.

Öte yandan, aramalar sırasında evde bulunan S.M.S'nin de "dolandırıcılık" suçundan arandığını belirleyen jandarma ekipleri, bu kişiyi de gözaltına aldı.

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