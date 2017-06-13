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Bursa'da sokakta kadın cinayetine 25 yıl hapis cezası

Gemlik'te bir dönem arkadaşlık yaptığı akrabasını sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlının cezası belli oldu.

13.06.2017 - 10:03
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İnegöl'e bağlı Dipsizköy'de oturan ve uzaktan akraba olan Nurcan Efe ile Dursun Efe çeşitli tarihlerde eşlerinden boşandı. Nurcan Efe, daha sonra bir süre arkadaşlık yaptığı Dursun Efe'den ayrıldı. Cinayet, Nurcan Efe'nin geçen yıl temmuz ayında arkadaşı Şahsene Vardar’ı ziyaret için gittiği Gemlik'te işlendi.

15 BIÇAK DARBESİYLE ÖLDÜRDÜ

Genç kadını takip eden Dursun Efe, Eski Pazar Caddesi'nde Şahsene Vardar ile yürüyen Nurcan Efe'ye saldırarak 15 bıçak darbesiyle öldürdü. Daha sonra aynı bıçağı kendisine sapladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve iki hafta tedavi gören Dursun Efe taburcu edilince tutuklandı.

"SİNİRLENDİM, BIÇAKLADIM"

Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘tasarlayarak kasten öldürmek’ suçundan hakkında müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Dursun Efe son kez hakim karşısına çıktı. Karar aşamasına gelen duruşma Efe, daha önce verdiği, "Öldürme olayını tasarlayarak yapmadım. Cep telefonumu ve güneş gözlüğümü iyi olduğumuz dönemde Nurcan'a vermiştim. Zaman zaman kendisinden bunları istiyordum. O gün alkollüydüm. Gemlik'e gelen Nurcan ve kız arkadaşı Şahsene ile evinin yakınında karşılaştım. Evimi ve arabamı satarak, parasını birlikte harcamamıza neden olan Nurcan burada bana hakaret etmeye başladı. Sinirlendim, bıçakladım." ifadesini tekrarladı.

"PİŞMANIM"

Efe son sözü olarak, ifadelerini tekrarlayıp, "Olayın böyle olacağını düşünmemiştim. Çok pişmanım." dedi.

25 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Dursun Efe'ye önce ömür boyu hapis cezası verdi. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 25 yıla indirip tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Bursa'da sokakta kadın cinayetine 25 yıl hapis cezası


Bursa'da sokakta kadın cinayetine 25 yıl hapis cezası

Bursa'da sokakta kadın cinayetine 25 yıl hapis cezası

Bursa'da sokakta kadın cinayetine 25 yıl hapis cezası

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