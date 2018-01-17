Bursa'da Suriyeli kadın öldürüldü

1 İntihar girişimini sosyal medyada canlı yayınladı Hatay’ın İskenderun ilçesinde intihar girişiminde bulunan genci görüntüleyen meraklı vatandaş, cep telefonu kamerasıyla olayı kaydedip sosyal medyadan canlı yayın yaptı.

2 Dünyanın en büyük su altı mağarası Meksika’da Meksika’da keşfedilen su altı mağarasının, antik Maya uygarlığının tarihine de yeni bir ışık tutabileceği söyleniyor.

3 30 yıl sonra kanıtlandı Altı ay ve daha fazla emziren kadınlarda diyabet 2 riskinin önemli ölçüde azaldığı, ABD’de 30 yıl süren bir bilimsel çalışmayla kanıtlandı.

4 ABD'de Kaliforniya'nın bir bölümü bağımsızlık ilan etti ABD'de ülkenin en büyük eyaletlerinden olan Kaliforniya'da bağımsızlık tartışmaları yükselmeye başladı. Kaliforniya eyaletinin bir bölümü, eyaletten ayrılarak bağımsızlık ilan etti.

5 Gençleşmenin yaşı yok Prof. Dr. Gürsel Turgut, ameliyatlı ve ameliyatsız gençleştiren estetik yöntemlerini anlattı.

6 Sobayı benzinle tutuştururken evi yandı 83 yaşındaki Meşe, sobayı yakmak isterken evini yaktı. Canını zor kurtaran yaşlı adam kedisine sarıldı.