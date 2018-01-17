Bursa'da Suriyeli kadın öldürüldü

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye sokakta meydana gelen olayda, Suriye’deki iç savaştan kaçarak Bursa’ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo (41) sabah saatlerinde kocası Abdulrauf’u işe uğurladı.
Koca Abdulrauf’un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi.
KOMŞULARI KAPIYI KIRDI
Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi.
6 YERİNDEN BIÇAKLANMIŞ HALDE BULUNDU
3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen kadının kocası Abdulrauf, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde biri yamulmuş 2 adet bıçak bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.