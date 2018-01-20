taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8073
EURO
4,6532
ALTIN
163,12
PETR
68,7200

Bursa'da tombala operasyonu

Bursa Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kumar oynatıldığı tespit edilen bir iş yerine baskın yaptı.

İHA | 20.01.2018 - 05:02..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Bursa Ahlak Büro Amirliği tarafından düzenlenen tombala operasyonunda çok sayıda kişiye para cezası kesilirken işletme sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı.

Bursa'da tombala operasyonu

23 KİŞİYE CEZA KESİLDİ

Bursa Osmangazi'de yapılan operasyonda 'Dernek Lokali' adı altında faaliyet gösteren yerde tombala denilen kumar oynatıldığı tespit edilmesi üzerine yapılan baskında, 1 adet tombala makinesi, 235 adet tombala kartı, 90 adet beyaz tombala pulu, sarı ve mavi olmak üzere 650 adet pul ele geçirildi.

Kumar oynarken yakalanan 23 şahsa 227 TL para cezası kesilirken iş yeri sahipleri hakkında ise idari işlem başlatıldı. Ayrıca Bölgedeki çeşitli iş yerlerini de denetleyen Ahlak Büro Amirliği ekipleri 1 adet şarj aleti görünümlü slot makinesi ve 1 adet çarkıfelek makinesi ele geçirdi.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

İsrail Türk bayrağı açan 6 Türk'ü gözaltına aldı

64
Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

Fitch Ratings Türkiye ekonomisinde büyüme gösterdi

30
Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

Putin'in doğaya salınan leoparı ölü bulundu

20
Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

Demet Reis'ten 37. yaş gününde 'Afrin'e alın' başvurusu

22
ABD hükümeti kapanma yolunda

ABD hükümeti kapanma yolunda

14
Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

Dujarric: Suriye'de gerginlik tırmanmamalı

14
Nasa'dan Dr. Painter: Türkiye'ye daha az kar yağacak

Nasa'dan Dr. Painter: Türkiye'ye daha az kar yağacak

9
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM