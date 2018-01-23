taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.235
USD
3,7779
EURO
4,6361
ALTIN
162,12
PETR
69,2100

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı

bir apartman inşaatının temel kazma sırasında toprak kayması meydana gelmesi sonrası, yıkılma tehlikesi olan 10 ev tahliye edildi.

İHA | 23.01.2018 - 03:38..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce 5 katlı bir bina yapılması için temel atma çalışmalarına başlanan alanda yağışın etkisiyle toprak kayması gerçekleşti.

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı

EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI

İnşaata yakın bulunan 10 evin duvarlarında çatlaklar oluşurken olay yerine gelen belediye ekipleri evlerde yaşayan vatandaşlara tahliye etmelerini bildirdi. 10 evde yaşayan yaklaşık 35 kişi eşyalarını alarak evlerini tahliye etti.

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı VİDEO

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

45
Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

Kazazede yardım bulmak için 10 kilometre yürüdü

9
Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim

Fatih Terim: İlk defa 10 dakikada 3 oyuncu değiştirdim

18
Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

Erdoğan: Terörle mücadelede izin isteyecek değiliz

17
Ankara'da terör propagandasına 9 gözaltı

Ankara'da terör propagandasına 9 gözaltı

24
Robinho İstanbul'da

Robinho İstanbul'da

21
ABD heyeti Afrin için Ankara'da

ABD heyeti Afrin için Ankara'da

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM