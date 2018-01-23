Yıldırım ilçesi Mollaarap Mahallesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir süre önce 5 katlı bir bina yapılması için temel atma çalışmalarına başlanan alanda yağışın etkisiyle toprak kayması gerçekleşti.

EVLERİN DUVARLARI ÇATLADI

İnşaata yakın bulunan 10 evin duvarlarında çatlaklar oluşurken olay yerine gelen belediye ekipleri evlerde yaşayan vatandaşlara tahliye etmelerini bildirdi. 10 evde yaşayan yaklaşık 35 kişi eşyalarını alarak evlerini tahliye etti.

Bursa'da toprak kayması: 10 ev boşaltıldı VİDEO