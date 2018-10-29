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Bursa'da trafik kazası: 1 kadın yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçen kadına otomobil çarptı.

İHA | 29.10.2018 - 23:03..
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Mimar Sinan Caddesi’nde Bülent K. idaresindeki araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülsen G.'ye çarptı. Sürücü ve yakınları kazada yaralanan kadının başından bir saniye bile ayrılmadı.

Bursa'da trafik kazası: 1 kadın yaralandı

Bursa'da trafik kazası: 1 kadın yaralandı VİDEO

YARALI KADINA MORAL VERDİ

Kazada ağır yaralanan kadının yardımına araç sürücüsü ile çevrede bulunan vatandaşlar yetişti. Haber verilmesi üzerine Gülsen G., kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası hastaneye gelen sürücü ile yakınları yaralı kadını bir saniye olsun yalnız bırakmayarak moral vermeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.

Bursa'da trafik kazası: 1 kadın yaralandı


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