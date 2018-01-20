Bursa'da trafik kazası: 1 ölü

Kent merkezinden İzmir istikametine giden Murat Kılınboz (47) idaresindeki 34 KY 7122 plakalı otomobil, Mudanya Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle kontrolden çıkarak takla attıktan sonra bariyerlere çarparak durdu.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazayı gören diğer araçların sürücüleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri sürücü Kılınboz'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta bulunan H.Y.S. (41) ile Y.S. (18) de sağlık ekipleri tarafından çıkarılarak Çekirge Devlet Hastanesine götürüldü.

Kaza anı ise karşı yönden gelen bir otomobildeki araç içi kamerası tarafından kaydedildi.