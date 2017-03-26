Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Bursa - Yıldırım İlçesi’nin Demetevler Mahallesi’nde oturan aralarında kadınların da bulunduğu 400 kişilik grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını ve gençlerinin zehirlendiğini bildirerek, taşıdıkları 'Uyuşturucuya hayır' ve 'Uyuşturucuya son' yazılı dövizlerle Bursa-Ankara yolu kent merkezine geliş yönünü ulaşıma kapattı.

Araçları da yola park ederek, geçişe izin vermeyen mahalleli, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Yolun kapanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Zaman zaman yaşanan gerginliğe rağmen polis ve jandarmanın ikna etmesi sonucu bir süre sonra yol ulaşıma açıldı.

Eylemlerini yolun yakınındaki parkta sürdüren mahalle sakinleri, "Mahallemizde uyuşturucu satılıyor. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Okula bile gidemiyor. Acil önlem alınmasını istiyoruz. Önlem alınmazsa 16 Nisan’daki referandumda oy kullanmayacağız." diye konuştu.

Bu sırada bir kadın da, "10 ve 14 yaşında iki çocuğum var. Onların ikisini de uyuşturucuya alıştırdılar. Sabahları okula göndermeye korkuyoruz. Ben çocuklarımı kurban ettim." dedi.





Protestolarını bir süre sürdüren mahalle sakinleri dağıldı.





