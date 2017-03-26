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Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

BURSA’da uyuşturucu satışını protesto eden Demetevler Mahallesi’nde oturan 400 kişilik grup, Ankara yolunu bir süre trafiğe kapattı.

26.03.2017 - 15:19
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Bursa - Yıldırım İlçesi’nin Demetevler Mahallesi’nde oturan aralarında kadınların da bulunduğu 400 kişilik grup, mahallelerinde uyuşturucu satışı yapıldığını ve gençlerinin zehirlendiğini bildirerek, taşıdıkları 'Uyuşturucuya hayır' ve 'Uyuşturucuya son' yazılı dövizlerle Bursa-Ankara yolu kent merkezine geliş yönünü ulaşıma kapattı.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Araçları da yola park ederek, geçişe izin vermeyen mahalleli, yetkilileri acil önlem almaya çağırdı.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Yolun kapanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Zaman zaman yaşanan gerginliğe rağmen polis ve jandarmanın ikna etmesi sonucu bir süre sonra yol ulaşıma açıldı.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Eylemlerini yolun yakınındaki parkta sürdüren mahalle sakinleri, "Mahallemizde uyuşturucu satılıyor. Çocuklarımız dışarıya çıkamıyor. Okula bile gidemiyor. Acil önlem alınmasını istiyoruz. Önlem alınmazsa 16 Nisan’daki referandumda oy kullanmayacağız." diye konuştu.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Bu sırada bir kadın da, "10 ve 14 yaşında iki çocuğum var. Onların ikisini de uyuşturucuya alıştırdılar. Sabahları okula göndermeye korkuyoruz. Ben çocuklarımı kurban ettim." dedi.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Protestolarını bir süre sürdüren mahalle sakinleri dağıldı.

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

Bursa’da uyuşturucuyu protesto eden mahalleli yolu kapadı

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