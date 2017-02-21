Bursa'da yavru köpekler birbirlerine sarılarak dondu

Haftada iki gün yüzlerce tavuk etini Uludağ’daki sahipsiz hayvanlara götüren Bursalı hayvansever Şahin Gençal, sadece onları beslemekle yetinmiyor. Sokak hayvanlarının hasta olanlarını da takip edip yanında taşıdığı ecza dolabıyla onları tedavi ediyor.

BESLEDİĞİ YAVRU KÖPEKLER DONARAK ÖLDÜ

Uyuz olan köpeklere aşını yapan Gençal, başka bir rahatsızlığı olan hayvanları da tedavi ediyor. Yeni doğmuş yavru köpekleri de ölmesinler diye takip eden Gençal, Uludağ’da 3 aydır takip ettiği yavru köpeklerin 3 tanesinin en son yemek vermeye gittiğinde karların altında bir birine sarılarak öldüğünü görünce duygu dolu anlar yaşadı. Gözü gibi baktığı köpeklerin bir birine sarılıp ölmesi hayvanseveri perişan etti.

"BİRBİRLERİNE SARILARAK ÖLMELERİ BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI"

Uzun süre bir birine sarılarak ölen yavru köpeklerin başında bekleyen ve onların üzerindeki karları silen Gençal, "Bu yavruları doğumların dan itibaren takip ediyordum. En son yemek vermeye Uludağ’a çıktığımda keyifleri yoktu, hasta gibiydiler. Bir haftadır aklım onlardaydı. Şimdi gördüm ki gençlik hastalığından birbirlerine sarılarak ölmüşler, üç yavru kardeşin bir birine sarılarak ölmesi beni çok duygulandırdı" dedi.