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Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

Bursa'da yeşil saçlarıyla bilenen uyuşturucu satıcısı gözaltına alındı.

19.04.2017 - 16:14
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Bursa’da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuştucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti.

Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

YEŞİL SAÇLARIYLA KENDİNİ ELE VERDİ

N.Ö.'nün aranan uyuştucu satıcısı olduğunu tesbit eden polis kendisine yüklü miktarda uyuştucu geleceği bilgisine ulaştı. N.Ö.'nün evini kontrol altına alan polis S.Y.'nin eve otomobil ile uyuştrucu getirdiğini görünce baskın düzenledi.

Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

5 KİLO 314 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu kişileri gözaltına alan polis evde ve otomobillerde yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler, uyuştucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve uyuştucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 doların yanı sıra 13 ayrı kişi adına düzenlenmiş senet ele geçirdi.

Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

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