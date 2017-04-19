Bursa'da yeşil saçlı kıza uyuşturucu gözaltısı

Bursa’da uyuşturucu satıcılarına karşı önlemlerini artıran Emniyet Müdürlüğü Uyuştucu ile Mücadele ekipleri, bağımlıların büyük bölümünün uyuştucuyu adını bilmedikleri 'yeşil saçlı kız'dan aldığını söylemeleri üzerine harekete geçti.

YEŞİL SAÇLARIYLA KENDİNİ ELE VERDİ

N.Ö.'nün aranan uyuştucu satıcısı olduğunu tesbit eden polis kendisine yüklü miktarda uyuştucu geleceği bilgisine ulaştı. N.Ö.'nün evini kontrol altına alan polis S.Y.'nin eve otomobil ile uyuştrucu getirdiğini görünce baskın düzenledi.

5 KİLO 314 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Bu kişileri gözaltına alan polis evde ve otomobillerde yapılan aramada 5 kilo 314 gram esrar, ruhsatsız bir tabanca ve av tüfeği, bu silahlara ait mermi ve fişekler, uyuştucu tartmakta kullanılan hassas terazi ve uyuştucu satışından elde edildiği sanılan 14 bin 410 lira ile 504 doların yanı sıra 13 ayrı kişi adına düzenlenmiş senet ele geçirdi.





