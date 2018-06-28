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Bursalı şehit Özkan'ın naaşı memleketine getirildi

Kahramanmaraş'ta teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı memleketi Büyükorhan'a getirildi.

İHA | 28.06.2018 - 05:49..
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Bursalı olan 25 yaşındaki şehit Özkan, Çağlayancerit ilçesi Engizek Dağı kesiminde PKK'lı teröristlerle çatışmaya girdi. Uzman Çavuş Özkan, roketatarlı saldırıda şehit oldu.

Bursalı şehit Özkan'ın naaşı memleketine getirildi

ASKERİ UÇAK BURSA'YA İNDİ

Jandarma Uzman Çavuş İsa Çavuş'un naaşı, askeri uçakla memleketine getirildi.
Çatışmada şehit olan asker Uzman Çavuş İsa Özkan'ın naaşı, askeri uçakla Bursa Yenişehir Havaalanı'na getirildi.

Askeri törenle karşılanan şehidin cenazesi, karşılamanın ardından Türk bayrağına sarılı tabutu askerlerin omuzlarında taşınarak cenaze aracına yerleştirildi.

Şehit İsa Özkan memleketi Bursa'nın Büyükorhan ilçesine getirildi.

Bursalı şehit Özkan'ın naaşı memleketine getirildi


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