Bursalı şehit Özkan'ın naaşı memleketine getirildi

İstanbul'da sağanak yağmur yağışı başladı. Gök gürültüleri altında sağanak yağışa teslim olan İstanbul için dolu uyarısı yapıldı.

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Sonar Başkanı halkı kandırmaya çalıştığını itiraf etti

Sonar Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran'da yapılan seçimleri Erdoğan'ın kazanacağını bildiğini ifade etti. Bayrakçı, "Üzerimde çok büyük baskı vardı. Bunu açıklayamazdım" dedi.