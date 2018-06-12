Bursa’nın ufak tefek köyleri

Aybüke SENGİR / [email protected]

Bu şehirde keşfedilecek olan o kadar çok köy ve kasaba var ki... Merkezi ve çok popüler Cumalıkızık köyünün ardından, akla ilk gelenler şehrin yarımadası Gölyazı ve sahil kasabası Tirilye gelse de daha bilmediğiniz birçok köyü var. Hepsi keşfedilmeyi bekliyor.

CUMALIKIZIK KÖYÜ

Cumalıkızık, Bursa’nın merkez ilçelerinden biri olan Yıldırım ilçesini bağlı bir köy. Bununla birlikte Bursa’da kurulmuş toplam beş tane daha Kızık köyü bulunuyor. Köye girdiğinizde, taş döşemeli dar sokaklar boyunca uzanan mor, mavi ve sarı renklere boyanmış kerpiç, tahta ya da taş karışımı evleri göreceksiniz. Evler rengarenk, çeşit çeşit ve tarihi 1300’lü yıllara dayanıyor.

NE YAPILIR?

Yapılacaklar listesinin başında; Nostaljik Cumalıkızık sokaklarında gezip bol bol fotoğraf çekmek ve meşhur Cumalıkızık kahvaltısını yapmadan geri dönmemek var.

350 YAŞINDA EV

Cumalıkızık evlerinin baş tacı olan Küpeli evi de mutlaka ziyaret edin. Yaklaşık 350 yaşında olan ev, adını evin her yerinde olan küpe çiçeğinden alıyor. Eskiden bu köyde yaşayan insanların kullandığı eşyaları ve o zamanlardaki ev düzenini görebileceğiniz ev, kurum tarafından çok sıkı denetleniyor. Evdeki tüm eşyaların Bursa’dan toplanmış bölgesel ürünler olmasına da çok dikkat ediliyor.

Cumalıkızık Cami ve hamamını da görmeden dönmeyin. Caminin 300 yıllık bir geçmişi var. Hamamda 1983’de tekrardan onarılmış ve Osmanlı dönemi hamamlarını yansıtan muhteşem bir ambiyansı var.

MİSİ KÖYÜ

Misi Köyü Bursa merkez ilçelerinden biri olan Nilüfer ilçesine bağlı şirin bir köy. Merkezde olduğu için şehre çok yakın ve kısa sürede gidilebilir bir konuma sahip. Şehir merkezine yakın olmasına rağmen yapısı hiç bozulmamış, doğayla iç içe duruyor. Bu köyün de 2000 yıllık tarihi bir geçmişi var. Misi Köyü şimdilerde Gümüştepe Mahallesi adını almış durumda.

Misi, her ne kadar eski bir Rum Köyü olsa da mimari açıdan Osmanlı izleri görülüyor. Klasik ahşap evler Osmanlı’da sıkça görülürdü. Safranbolu evleri bu mimarinin en bilinen örnekleri. Misi köyü bu ahşap evlerle adeta bir renk cümbüşü yaratıyor. Bol bol fotoğraf çekip, yarım günde bu köye gezinizi tamamlayabilirsiniz.

DAĞYENİCE KÖYÜ

Dağyenice, Nilüfer’e bağlı bir köy. Şehrin merkezinde böyle güzel bir göl ve piknik alanı olması ender bir durum. Dağyenice göletine gidip piknik yapabilir hatta kamp da yapabilirsiniz. Yeri tam olarak Misi Köyü’nün bitişiğinde.

Gölet’in çevresinde yiyecek-içecek satan hiçbir yer yok, bu yüzden yiyecek ve içeceklerinizi yanınızda götürmeniz gerekiyor. Dağyenice Göleti, akarsuyun önüne set çekilerek oluşturulmuş yapay bir gölet aslında. Gölün yapay olmasından ötürü sular altında kalarak kuruyan ağaçların yarattığı manzaralar gölü olağanüstü yapmış. Doğal güzelliği balıkçıların da dikkatini çekmiş durumda, hafta sonları göl kenarında çok sayıda balıkçıya rastlayabilirsiniz, varsa yeteneğiniz siz de buyrun...

TİRİLYE KÖYÜ

Trilye, Mudanya’ya bağlı küçük bir yerleşim yeri ve denize nazır bir köy. Mudanya’nın 11 km kadar batısında yer alıyor. Tirilye adıyla bilindiği kadar Zeytinbağı adıyla da biliniyor. Tarih içinde Misyalılar, Traklar, Antik Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar tarafından yönetildiği için köyde birçok tarihi kalıntı görebiliyorsunuz.

Tirilye’ye İstanbul Yenikapı’dan gelip, dolmuşa bindiğinizde 15 dakika içerisinde ulaşıyorsunuz. Kırmızı kiremitli çatılarıyla göze çarpan Trilye, dar sokakları, tarih dolu mekanları ile birkaç saat içerisinde gezip, gözlem yapabileceğiniz bir yer.

OYLAT KÖYÜ

Oylat denilince akla ilk olarak kaplıcaları geliyor. Şifalı suları ve yemyeşil dokusuyla Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı tam bir huzur köşesi.

Gelelim neler yapabileceğinize; ilk olarak Oylat Şelalesi’ni görün derim. Burası Marmara Bölgesi’nin en ünlü şelalerinden birisi. Mis gibi orman kokuları ve yeşillikler içinden geçerek şelaleye varıyorsunuz. Vardığınızda yorulmuş olacaksınız; dere kenarında kurulmuş küçük ve salaş çay ocağında dinlenbilirsiniz. Şelaleye çok yakın bir mesafede Oylak Mağarası’nı da görmeniz mümkün.

Burada konaklamak isteyip, gözlerden uzak bir yer arıyorsanız; köy konaklarını tercih edebilirsiniz. Köy konakları kaplıcalara 3-5 kilometre mesafede bulunuyor.