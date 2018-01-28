taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
120.702
USD
3,7554
EURO
4,6656
ALTIN
162,95
PETR
70,4600

Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

Teröristlerden temizlenen Burseya Dağı'na Türk Bayrağı dikildi. Afrin'in 5 beldesinde toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

Haber Merkezi | 28.01.2018 - 14:33..
  1. Haberler
  2. Gündem
Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK'dan temizlenerek ele geçirildi, Türk Bayrağı dikildi.

18 NOKTA KURTARILMIŞ OLDU

Gece saatlerinde hava akınları ve topçu atışları ile vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyon ile başlayan harekatın 9. gününde Burseya Dağı ile beraber Afrin'in beş beldesinde 13'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere toplam 18 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekatın önceki günlerinde Bülbül beldesine bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740.Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni ele geçirmişti.

Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

ÇATIŞMA SESLERİ DUYULMUŞTU

Sabah uçak, tank ve obüslerin bombardımanı sonrası komandolar ve ÖSO birlikleri ilerlemeye başladı, yoğun çatışma sesleri duyuldu. Anadolu Ajansı saat 14:27'de dağın ele geçirildiğini duyurdu.

"ÇOK DAHA EMİN BİR ŞEKİLDE YOLA DEVAM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan  "Teröristlerden 484 tanesi ila cehenneme zümera. Komutanla görüştüm, inşallah birazdan Burseya Dağı'nı da düşüreceğiz. Alındığı andan itibaren çok daha emin bir şekilde yola devam. Bu asker büyük bir askerdir, güçlü bir askerdir. Güçlü bir ordudur." ifadelerini kullanmıştı.

Burseya Dağı teröristlerden temizlendi

TSK' DAN BURSEYA AÇIKLAMASI

" "Zeytin Dalı Harekâtı" kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu tarafından, 28 Ocak 2018 tarihinde saat 14.30 sularında Barşah (Burseya) dağı ele geçirilmiştir. Halen bölgenin teröristlerden temizlenmesi faaliyetleri sürdürülmektedir."

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Baydemir: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

HDP'li Baydemir: NATO Türkiye'ye müdahale etmeli

772
Yakalanan terörist 'Türk askerine verin' diye yalvardı

Yakalanan terörist 'Türk askerine verin' diye yalvardı

247
Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

Ertuğrul Kürkçü Afrin için Türkiye'yi AB'ye şikayet etti

316
Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

Murat Kekilli: Zulmün olduğu yerde tarafsızlık hainliktir

303
Çavuşoğlu'ndan Yılmaz'a: Başkonsolos değilim diyen korkak

Çavuşoğlu'ndan Yılmaz'a: Başkonsolos değilim diyen korkak

145
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de son durumu anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afrin'de son durumu anlattı

127
Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 terörist öldürüldü

Zeytin Dalı Harekatı'nda 484 terörist öldürüldü

137
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM